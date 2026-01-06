Terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'te Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadının hayatını kaybettiği bir çocuğun yaralandığı bildirildi.
Şam
Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, terör örgütü PKK/YPG'nin Halep'in merkezindeki Meydan Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 2 kadın yaşamını yitirdi, 1 çocuk yaralandı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin öğle saatlerinde Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'nde Suriye ordusu mevzilerine düzenlediği SİHA saldırısında 1 asker hayatını kaybetmişti.
Saldırının ardından Halep kentini Leyremon Kavşağı’ndan Azez ilçesine bağlayan yolun güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı bildirilmişti.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.
Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.