Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stokholm'deki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
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Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm'deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.