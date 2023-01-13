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Dünya

Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatının şikayeti üzerine terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'in başkenti Stokholm'deki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlattı.

Tanju Özkaya   | 13.01.2023
Terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonuna ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemlerin failleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Aydın'ın şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Stokholm'deki provokasyonda yer alanlara yönelik soruşturma başlattı.

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