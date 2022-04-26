Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Mare'ye roket saldırısında 5 sivil yaralandı
Suriye'de Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil yaralandı.
Azez
YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 6 adet roket saldırısı düzenledi.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, ilçede maddi hasar da meydana geldi.
Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.