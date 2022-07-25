Dolar
17.84
Euro
18.24
Altın
1,730.52
ETH/USDT
1,543.70
BTC/USDT
22,029.00
BIST 100
2,544.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde 3 kişiyi av tüfeğiyle öldüren çoban, adliyeye sevk edildi
logo
Dünya

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat ilçesinde varlığını sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Mare ilçesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) cephe hatlarına sızma girişimi engellendi.

Ethem Emre Özcan, Ömer Koparan   | 25.07.2022
Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Azez

Türkiye sınırına 18 kilometre uzaklıktaki Tel Rıfat ilçesini 6 yılı aşkın süredir işgalinde tutan YPG/PKK'lı teröristler, sabah saatlerinde Halep ilinin kuzey kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine sızma girişiminde bulundu.

Bunun üzerine harekete geçen SMO mensupları, Tel Rıfat'ın doğusundaki Şeyh İsa ve Harbul köyleri yönünden saldırı girişiminde bulunan teröristlerle çatıştı. Ağır silahlar kullanan askeri muhalifler, sızma girişimini püskürttü.

Yerel güvenlik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, çatışmada kayıplar veren YPG/PKK’lı teröristler çekilmek zorunda kaldı.

Tel Rıfat'taki durum

YPG/PKK'lı teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.

Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

YPG/PKK, buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da çöp evde bulunan çocuğun teyzesinin ifadesi alındı
Kütahya'daki orman yangını kontrol altına alındı
Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
MSB düzensiz göçmenlerin Yunanistan tarafından Türkiye kara sularına itilişinin görüntülerini paylaştı
Kırıkkale'de aynı aileden 14 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Benzer haberler

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

Tel Rıfat'ta yuvalanan YPG/PKK'nın SMO hatlarına sızma girişimi engellendi

UNICEF: İdlib'deki saldırıda 5 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

ABD'nin Suriye’de “mevcut ateşkes hatlarının korunması” açıklaması tartışmaya neden oldu

AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım

AB'den Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker toplayan Suriyelilere yaptırım
"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün 3. yılı

"İdlib'in sesi" Enes Diyab'ın ölümünün 3. yılı
Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı: 'Yemek hazır' diye gelen telefonla araçlar patlatıldı

Reyhanlı saldırısı sanığı Memet Gezer'in ifadeleri ortaya çıktı: 'Yemek hazır' diye gelen telefonla araçlar patlatıldı