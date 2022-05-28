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Dünya

Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmeme' itirafı

Teksas’ın Uvalde kasabasındaki 19 öğrenci ile 2 öğretmenin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin polis, saldırgana zamanında müdahale edilmemesinin "yanlış bir karar" olduğu itirafında bulundu.

Islam Doğru   | 28.05.2022
Teksas'taki okul saldırısında polisten 'zamanında müdahale edilmeme' itirafı

New York

Teksas Halk Güvenliği Departmanı Direktörü Steven McCraw, düzenlediği basın toplantısında, polise yönelik eleştirilere cevap verdi.

McCraw, saldırganın okula ulaştığı saat 11.30 ile polisin müdahale ettiği 12.46 arasında acil polis hattına bir çok arama yapılmasına rağmen, olay yerindeki komuta merkezinin yanlış bir şekilde "çocukların risk altında olmadığını" düşündüğünü söyledi.

Sınıftan defalarca acil hattı arayan bir çocuğun fısıldayarak 8 veya 9 çocuğun hala hayatta olduğunu ve “Lütfen buraya polis gönderin” diyerek yalvardığını belirten McCraw, yaklaşık bir saat boyunca en az 19 polisin okulun koridorunda saldırganın bulunduğu sınıfa müdahale etmek yerine taktik timlerinin ulaşmasını beklediğini kaydetti.

McCraw, "O sırada olay yeri komutanı, aktif bir saldırgan durumundan barikatların ardına sığınmış bir bireye geçildiğine inanıyordu. Ancak eldeki bilgilere göre, açıkça o sınıftaki çocuklar risk altındaydı ve saldırgan da hala aktifti. Bu yanlış bir karardı." diye konuştu.

Sınır devriye taktik timlerinin okula ulaşmasıyla 12.50’de saldırganın bulunduğu sınıfa girildiği ve saldırganın etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu’na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken, özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle eleştiriyordu.

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