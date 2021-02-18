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Dünya

Teksas'ın bir kısmı elektrik kesintisiyle diğer kısmı yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor

ABD’nin Teksas eyaletini vuran şiddetli kış şartları nedeniyle milyonlarca kişi elektrik kesintisiyle mücadele ederken, elektriği olanların da yüksek faturalarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Islam Doğru   | 18.02.2021
Teksas'ın bir kısmı elektrik kesintisiyle diğer kısmı yüksek elektrik faturalarıyla boğuşuyor

New York

Dailybeast’te yer alan haberde, ev ve iş yeri sahiplerinin, son bir haftadır eyalette etkili olan dondurucu soğuklar sebebiyle elektrik faturalarının binlerce dolar artmasından şikayetçi olduğu kaydedildi.

Dallas’ta güzellik salonu işleten Akilah Scot-Amos, geçen yıl bu dönemde 34 dolar elektrik faturası ödediği halde bu ay elektrik dağıtım şirketi Griddy’den gelen faturanın 2 bin 869 dolar olduğunu aktardı.

Scot-Amos, "Faturaya baktım, ısı seviyesini düşük tutmama rağmen, bir günde 450 dolarlık elektrik yakmışım, şok oldum. Bununla bütün mahalleyi ısıtırsın." ifadesini kullandı.

"Geçen ay 387, bu ay 8 bin 162 dolar elektrik faturası”

Diğer bir Griddy abonesi Royce Pierce de son bir haftadaki elektrik fiyatlarındaki artıştan dolayı şubat ayı için kendisine toplam 8 bin 162 dolar elektrik faturası geldiğini belirterek, "Dubleks evim için geçen ay 387 dolar fatura ödedim. Bu ayki rakam ise akılalmaz bir şey." diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Elektrik fiyatı 9 bin dolara çıkmıştı

Teksas’ta elektrik üretiminde yaşanan kesinti dondurucu soğuklarda yüksek talep ile birleşince, eyaletteki elektrik akışını yöneten Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi (ERCOT) spot elektrik megavat saat fiyatı, kar fırtınası öncesi 50 dolarken 15 Şubat’ta 9 bin doların üzerini görmüştü.

Uzmanlar, Dallas'taki Teksas Tıp Merkezi acil servisine son iki günde 100’den fazla kişinin karbonmonoksit zehirlenmesiyle geldiğine dikkat çekerek, aşırı elektrik fiyatları nedeniyle insanların, araçların içinde veya evlerindeki mangal malzemeleriyle ısınmaya yönelebileceği, bunun karbonmonoksit zehirlenmesi veya yangınları artırabileceği endişesini dile getiriyor.

ABD’nin iç ve güney eyaletlerinde hayatı durma noktasına getiren şiddetli kutup soğukları nedeniyle 11 Şubat’tan bu yana en az 38 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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