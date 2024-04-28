İsrail yanlısı bir kişi, California Üniversitesindeki Gazze Dayanışma Kampında kışkırtma eyleminde bulundu
ABD’de California Üniversitesi öğrencilerinin Filistin'e destek gösterisi devam ederken, İsrail yanlısı bir kişi kampüste kurulan Gazze Dayanışma Kampında gece yarısı yüksek sesle bağırarak öğrencileri uyandırmaya çalıştı.
İstanbul
Sosyal medyada yer alan görüntülere göre, İsrail ve ABD bayrakları taşıyan bir kişi gece yarısı, California Üniversitesi öğrencilerinin İsrail’in Gazze'deki saldırılarına karşı çıkmak ve Filistinlilere destek gösterisinde bulunmak amacıyla 3 gün önce kampüste kurduğu Gazze Dayanışma Kampı sakinlerini kışkırtma girişiminde bulundu.
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İsrail yanlısı kişi, gece saat 04.30 sıralarında Filistin destekçisi öğrencilerin çadırlarının yanına giderek cep telefonundan açtığı anlaşılan yüksek sesli alay edici konuşmaların yanı sıra defalarca “uyanın komünistler” diye bağırdı.
Öte yandan sosyal medyada yer alan bir başka görüntüde ise Amerikalı-Yahudi olduğunu söyleyen bir kadının, Filistin destekçisi göstericilerin yanına giderek, “etrafının çevrildiği ve gitmesine izin verilmediği” iddiasıyla polisi aradığı görülüyor.
Filistin destekçisi kişilerin ise söz konusu kadının kışkırtmasına rağmen kendisine sakince “gitmekte serbestsin ve kimse senin etrafını çevirmiyor” dediği duyuluyor.
Etrafındaki kimsenin müdahalede bulunmadığı söz konusu kadının ise polisi ikna etmeye çalışarak, “Ben Amerikalı-Yahudiyim, yardıma ihtiyacım var.” ifadelerini kullandığı görülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.