TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç: Kapalı Maraş'ı Ada'daki herkesin faydalanabileceği bir alan olarak görüyoruz
TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Kapalı Maraş'ı Ada'daki herkesin faydalanabileceği bir yer olarak gördüklerini ifade etti.
Lefkoşa
KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin davetlisi olarak, KKTC'de temaslarda bulunan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç ile Dışişleri Komisyonu heyeti, Ekim 2020'de bir bölümü halkın kullanımına açılan Kapalı Maraş bölgesinde incelemelerde bulundu. Kılıç ve beraberindeki heyet, Maraş'ın ziyarete açılan bölümünü gezdi ve vatandaşlarla sohbet etti.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maraş'ın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında heyete bilgi verdi.
Dışişleri Komisyon Başkanı Kılıç, burada yaptığı açıklamada, dün akşam Türkiye'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 11 kahraman asker için Allah'tan rahmet diledi. Kılıç, "Allah tüm şehitlerimizin mekanını cennet eylesin inşallah, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bizim için üzüntü verici ve bizi derinden yaralayan bir kaza oldu. Rabb'im tekrarından muhafaza eylesin. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum." diye konuştu.
Kılıç, Maraş'ın artık açık olmasının KKTC'nin haklarıyla alakalı olarak Türkiye'nin hangi düşüncede olduğunu ve hangi yol üzerinde ilerlediğini açıkça tüm dünyaya göstermiş olduğunu ifade ederek "Kapalı Maraş'ı Ada'daki herkesin faydalanabileceği bir alan olarak görüyoruz." dedi.
Heyet olarak da 46 yıl sonra açılan Maraş'ı ziyaret etmeden ve burada görev yapan kişilerden bilgi almadan Türkiye'ye dönmek istemediklerini söyleyen Kılıç, "Bu şekilde bir ziyaret yapmış olduk gördüğünüz gibi tabiatıyla da çok gerçekten harika bir bölge. İnşallah tüm insanlık burayı önümüzdeki zaman içerisinde güzel günlerde güzel anılar yaşayarak kullanacaktır." diye konuştu.
Kılıç'a ziyareti sırasında, komisyon üyeleri AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin'nin yanı sıra Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da eşlik etti.
Maraş açılımı
KKTC'de 18 Haziran 2019'daki Bakanlar Kurulu toplantısında, 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılması konusunda adımların atılması ve uzman bir ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı.
Temmuz 2019'da bölgede yapılan ilk envanter çalışmasına KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da katılmış, o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanı Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu.
KKTC sınırları içerisindeki Kapalı Maraş'ın kamuya ait Demokrasi Caddesi ile sahil kısmının bir bölümü 8 Ekim 2020'de açılmıştı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da katılımıyla Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 15 Şubat 2020'de Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı Toplantısı" düzenlenmişti.
Gelecekte eski sakinlerinin de bölgedeki mülklerine dönmesiyle 46 yıldır kapalı olan Maraş'ın tamamının Türk yönetiminde açılması ve insanlığa yeniden kazandırılması hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.