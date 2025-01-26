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Dünya

Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Tayvan'da ülkenin güneybatısındaki Taynan ilinde sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Emre Aytekin  | 26.01.2025 - Güncelleme : 26.01.2025
Tayvan'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Beijing

Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Taynan il merkezinin 41,3 kilometre kuzeydoğusundaki Nanşi ilçesi olan deprem, yerin 8,1 kilometre derinliğinde kaydedildi.

5,7 büyüklüğündeki depremin, 21 Ocak'ta komşu Çiayi ilinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin artçı sarsıntılarından olduğu belirtildi.

Çiayi'deki depremin ardından bugüne dek 3 ila 3,9 büyüklüğünde 73, 4'ten büyük 40 artçı sarsıntı tespit edildi.

CWA, bölgede gelecek hafta 5 veya daha büyük artçı meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Deprem ve artçı sarsıntılar nedeniyle Nanşi ilçesinde 1600'den fazla ev hasar görürken 84 kişi afet için kurulan barınaklara sığındı. Yerel yönetimin evleri hasar görenlere geçici konut kiralamak üzere maddi yardım yapacağı belirtildi.

Çiayi ilinde ise bazı evlerin hasar gördüğü, yaralılar ve hastaneye kaldırılanlar olduğu kaydedildi.

Deprem nedeniyle Taynan ve Çiayi'den kuzeydeki şehirlere giden iki hızlı tren hattında seferler bir süre durduruldu. Riskli bölgelerde hasar analizleri yapılırken trenler daha yavaş hızlarda seferlere devam etti.

Taiynan ilinde dün akşam saatlerinde de merkez üssü il merkezinin 43,9 kilometre kuzeydoğusundaki Dongşan ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Çiayi ili ise 21 Ocak'ta 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, maddi hasara yol açan depremde 26 kişi yaralanmıştı.

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