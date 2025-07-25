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Dünya

Tayland ve Kamboçya arasındaki sınırda çatışmalar devam etti

Tayland ve Kamboçya arasında 28 Mayıs'taki kısa süreli çatışmanın dün yeniden alevlendiği sınırda, Ubon Ratchathani ve Surin bölgelerinde çatışmalar yaşandı.

Ayşe İrem Çakır  | 25.07.2025 - Güncelleme : 25.07.2025
Tayland ve Kamboçya arasındaki sınırda çatışmalar devam etti Fotoğraf: Valeria Mongelli/AA

Ankara

CNN'in haberine göre, Tayland ordu sözcülerinden Richa Sooksuwanon iki ülke arasındaki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sooksuwanon, çatışmaların Ubon Ratchathani ve Surin bölgelerinde, yerel saatle 04.30 civarında yeniden başladığını aktardı.

Kamboçya'nın hafif ve ağır silahlarla çatışmayı başlattığını savunan Sooksuwanon, Tayland ordusunun da söz konusu saldırıya topçu ateşiyle karşılık verdiğini söyledi.

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Sooksuwanon ayrıca, dün Kamboçya tarafından hedef alınan Kantharalak'ta bomba imha operasyonlarının sürdüğünü belirterek vatandaşlara, bölgeden kaçınma uyarısı yapıldığını kaydetti.

Tayland İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yaklaşık 100 bin vatandaşın geçici barınaklara tahliye edildiği bildirildi.

Kamboçya'da 1 ölü

Kamboçya'nın Oddar Meanchey bölgesi yetkililerinden Met Measpheakdey, çatışmaların hala sürdüğünü ve ilk belirlemelere göre 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bölgeden başka bir yetkili de Kamboçya'da çok sayıda kişinin tahliye edildiğini belirtti.

Tayland-Kamboçya sınır hattındaki Khmer Tapınağı yakınlarında dün çıkan çatışmada Tayland tarafında 14 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.

⁠Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

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