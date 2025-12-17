Dolar
42.72
Euro
50.14
Altın
4,318.40
ETH/USDT
2,919.70
BTC/USDT
86,593.00
BIST 100
11,275.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayland ile sınır çatışmalarında hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısı 17'ye çıktı

Kamboçya ile Tayland arasında ateşkese rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Tayland ile sınır çatışmalarında hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısı 17'ye çıktı

Ankara

Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya İçişleri Bakanlığından çatışmalarda yaşamını yitiren sivillere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, 7 Aralık'tan 16 Aralık'a kadar 17 Kamboçya vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Çatışmalarda 77 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 438 binden fazla kişinin de yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilenlerin yaklaşık üçte ikisinin kadın ve çocuk olduğu kaydedilen açıklamada, Tayland'ın saldırılarının sivil altyapıya önemli ölçüde zarar verdiği aktarıldı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak sezonu yarın resmi olarak başlayacak
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Terörsüz Türkiye" yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminatıdır
Karlı doğada kızıl tilki ile nadir görülen paçalı şahin görüntülendi
Tuzla'da tersanedeki gemide çıkan yangına müdahale ediliyor
Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi

Benzer haberler

Tayland ile sınır çatışmalarında hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısı 17'ye çıktı

Tayland ile sınır çatışmalarında hayatını kaybeden Kamboçyalı sivil sayısı 17'ye çıktı

Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli

Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan bu yana 31 kişi hayatını kaybetti

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan bu yana 31 kişi hayatını kaybetti
Kamboçya: Tayland ile devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı

Kamboçya: Tayland ile devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı
Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti

Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet