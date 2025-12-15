Kamboçya: Tayland ile devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı
Kamboçya, Tayland ile devam eden sınır çatışmalarında, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin yaralandığını bildirdi.
Ankara
Kamboçya devlet ajansı Agence Kampuchea Presse'nin (AKP) haberine göre, Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra, ateşkese rağmen yeniden başlayan Kamboçya-Tayland çatışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.
- Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı
- Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti
Buna göre, Pheaktra, yaklaşık bir haftadır Tayland ile olan çatışmalar sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 74 kişinin de yaralandığını belirtti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Yerinden edilenlerin sayısına da değinen Pheaktra, toplamda 400 bini aşkın kişinin çatışma dolayısıyla yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.
Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı
Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.
Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 8 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tutmuştu.
Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken, son çatışmalarda 20'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.
Kamboçya, son günlerdeki çatışmaların ardından güvenlik gerekçeleriyle ülkeyle sınırından tüm giriş ve çıkışları askıya aldığını açıklamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.