Dolar
42.72
Euro
50.09
Altın
4,322.53
ETH/USDT
2,922.70
BTC/USDT
86,319.00
BIST 100
11,307.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığı sürerken Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkesinin ilk saldıran taraf olmadığını savunarak "ABD'nin ateşkes çağrılarını Kamboçya'ya yöneltmesi gerektiğine" işaret etti.

Ayşe İrem Çakır  | 17.12.2025 - Güncelleme : 17.12.2025
Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli

Ankara

Bangkok Post'un haberine göre Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya ile süren sınır anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tayland'ın ilk saldıran taraf olmadığı görüşünü yineleyen Anutin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese yönelik açıklamalarına ilişkin, "Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli." ifadesini kullandı.

Tayland medyasında, günlerdir süren sınır anlaşmazlığında, Tayland tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bilgisi yer aldı.

Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maratee Nalita Andamo da dün, "Tayland topraklarına saldıran taraf olarak Kamboçya, ateşkesi ilk ilan etmek zorunda." demişti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asır öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.

Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.

Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin en kirli havasına sahip Iğdır'da bol oksijen için ağaçlandırma hamlesi
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısına ilişkin açıklama: Rakam için çok erken
Sındırgı ve Simav'daki depremler, Santorini'deki depremlere benziyor
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesinde
Devlet 3,2 milyar liralık genel sağlık sigortası primi alacağından vazgeçecek

Benzer haberler

Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli

Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli

Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı

Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan bu yana 31 kişi hayatını kaybetti

Kamboçya: Tayland ile devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı

Kamboçya: Tayland ile devam eden çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 74 kişi yaralandı
Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti

Tayland, Kamboçya ile sınır geriliminin sürdüğü bölgede sokağa çıkma yasağının kapsamını genişletti
Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

Kamboçya, çatışmaların ardından Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet