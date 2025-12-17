Tayland Başbakanı Anutin: (ABD Başkanı Trump) Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli
Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmazlığı sürerken Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkesinin ilk saldıran taraf olmadığını savunarak "ABD'nin ateşkes çağrılarını Kamboçya'ya yöneltmesi gerektiğine" işaret etti.
Bangkok Post'un haberine göre Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya ile süren sınır anlaşmazlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.
- Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarında 7 Aralık'tan bu yana 31 kişi hayatını kaybetti
- Tayland medyası: Tayland ordusu, Kamboçya sınırındaki Chong An Ma bölgesini kontrolüne aldı
Tayland'ın ilk saldıran taraf olmadığı görüşünü yineleyen Anutin, ABD Başkanı Donald Trump'ın ateşkese yönelik açıklamalarına ilişkin, "Önce Kamboçya'dan Tayland'a yönelik saldırılarını durdurmasını istemeli." ifadesini kullandı.
Tayland medyasında, günlerdir süren sınır anlaşmazlığında, Tayland tarafında hayatını kaybedenlerin sayısının 17'ye yükseldiği bilgisi yer aldı.
Tayland Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Maratee Nalita Andamo da dün, "Tayland topraklarına saldıran taraf olarak Kamboçya, ateşkesi ilk ilan etmek zorunda." demişti.
Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı
Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının Kamboçya'nın Fransız işgalinden sonra çizildiği zamana yani bir asır öncesine dayanan sınır anlaşmazlığı yaşıyor.
İlk çatışmalar, Kamboçya'nın, tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008 yılında yaşandı.
Tekrarlayan çatışmaların ardından ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke, 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalardan birbirini sorumlu tuttu.
Her iki ülkeden yüz binlerce kişi, sınır bölgesinden tahliye edilirken son çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.
ABD Başkanı Donald Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.
Öte yandan, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından, "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." demişti.