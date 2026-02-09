Tayland'da inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı
Tayland'ın Samut Prakan eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu 4 işçinin yaralandığı bildirildi.
Bangkok Post'un haberine göre, Tayland İtfaiye ve Kurtarma Biriminden yapılan açıklamada Bang Sao Thong bölgesinde inşaat halindeki binanın yerel saatle 11.45 sularında çöktüğü belirtildi.
Olay yerinden çekilen fotoğraflardan kubbeli binanın çöktüğü anlaşılıyor.
Acil durum yetkilileri, olayda yaralanan 4 işçinin hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.