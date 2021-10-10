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Rusya’nın Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan uçak düştü, 16 kişi öldü. -VTR-
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Dünya

Tataristan'da paraşütçü taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ali Cura   | 10.10.2021
Tataristan'da paraşütçü taşıyan uçağın düşmesi sonucu 16 kişi hayatını kaybetti

Moskova

Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.

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