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Dünya

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban’ın, ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nı ele geçirdiği bildirildi.

Şeyma Uzundere   | 08.07.2021
Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi

Ankara

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Afgan yetkili, Taliban’ın Herat vilayetinin batısındaki İslam Kale geçiş noktasını kontrol altına aldığını belirtti.

Öte yandan İran medyası, İslam Kale Sınır Kapısı’nın Taliban tarafından ele geçirildiğini teyit ederek birçok Afgan askerinin kaçarak İran’a sığındığını bildirdi.

Taliban sözcülerinden Zabihullah Mücahid, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Taliban mensuplarının sınır kapısının bulunduğu noktada havaya ateş açarak kutlama yaptığı bir videoyu yayınlayarak, İslam Kale'de kontrolün ele geçirildiğini duyurdu.

İslam Kale Sınır Kapısı, Herat vilayetine 120 kilometre mesafede bulunuyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Taliban ise kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 200'ü geçtiğini açıklamıştı.

Taliban, henüz vilayet merkezlerini hedef alan saldırı yapmadı.

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