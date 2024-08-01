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Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Tahran’da cenaze töreni düzenleniyor
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Dünya

Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için cenaze töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreni düzenlendi.

Ahmet Dursun  | 01.08.2024 - Güncelleme : 01.08.2024
Tahran'da suikasta uğrayan Hamas lideri Heniyye için cenaze töreni düzenlendi

Tahran

Başkentteki törene, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yanı sıra üst düzey sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney kıldırdı.


Kısıtlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.

Namaz sonrasında büyük bir kalabalık da üniversitenin yanı başındaki İnkılap Meydanı'nda ve bölgeye çıkan yollarda toplandı.

İsmail Heniyye, Tahran'daki törenin ardından yarın Katar'ın başkenti Doha'da son yolculuğuna uğurlanacak.

"Saldırı ABD'nin koordinasyonuyla gerçekleştirildi"

Cenaze namazı öncesinde bir konuşma yapan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Heniyye'ye düzenlenen suikastın ABD koordinasyonuyla gerçekleştirdiğini iddia etti.

Heniyye'nin Filistin için verdiği mücadeleden övgüyle söz eden Kalibaf, "Bu saldırının ABD'nin desteği ve koordinasyonuyla gerçekleştiğini biliyoruz. Bu cinayete doğru zaman ve yerde karşılık vermek görevimizdir." ifadelerini kullandı.


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