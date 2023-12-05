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Dünya

Tahran’da hava kirliliği tüm gruplar için sağlıksız seviyede seyrediyor

İran'ın başkenti Tahran'da hava kirliliğinin 160 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve bunun tüm toplum kesimleri için riskli olduğu açıklandı.

Haydar Şahin  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Tahran’da hava kirliliği tüm gruplar için sağlıksız seviyede seyrediyor Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

Kentte hava kalitesi endeksi ölçümü yapan Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketinin internet sitesinden paylaşılan bilgilere göre, başkentteki hava kirliliği kırmızı-riskli seviyede.

Tahran’da son 24 saat içinde hava kalitesi endeksinin ortalama 164 mikrogram/metreküp seviyesinde seyrettiği belirtildi.

Tüm yaş grupları için tehlike sınırının üstünde seyreden hava kirliliği çıplak gözle de görülebiliyor. Şehrin sembol yapılarından Milad Kulesi yoğun hava kirliliği nedeniyle bulanık bir siluete büründü.

Hava kirliliğinin alarm vermesi nedeniyle şehrin sosyalleşme mekanlarının başında gelen park ve bahçeler boş kaldı. Dışarı çıkan vatandaşların ise yetkililerin uyarılarını dikkate alarak maske taktığı görüldü.

Şehir merkezindeki kalabalığın azaldığı gözlemlenirken tek ve çift plaka uygulaması nedeniyle araç trafiğinde de görece bir sakinlik oldu.

Yetkililerin mecbur kalmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısı ile Tahran Belediyesinin araç girişine sınırlama getirilen bölgelere giriş bileti satmaması bunda etkili oldu.

Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor:

0-50 arası temiz hava (yeşil), 51-100 orta (sarı), 101-150 hassas (turuncu), 151-200 sağlıksız (kırmızı), 201-300 kötü (mor), 301-500 tehlikeli (kahverengi).

Tahran'da cumartesiden beri okul öncesi eğitim kurumları tatil edilirken ilk, orta ve lise seviyesi okullar ile üniversiteler için çevrim içi eğitim uygulamasına geçilmişti. İran'da hafta sonu olan perşembe gününe kadar başkentte eğitime bu şekilde devam edileceği açıklanmıştı.

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