Dolar
19.02
Euro
20.38
Altın
1,968.64
ETH/USDT
1,765.60
BTC/USDT
27,907.00
BIST 100
4,979.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulunuyor A Milli Futbol Takımı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2024) Elemeleri hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başlıyor.
logo
Dünya

Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi "Evergreen" çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

Süveyş Kanalı'nda deniz trafiğini 1 hafta engelleyen "The Ever Given" yük gemisinin işletmecisi Tayvanlı "Evergreen" firması, rekor kar açıkladığı 2022 için çalışanlarına ikramiye ödemek üzere 62 milyon dolar (1 milyar 180 milyon TL) ek bütçe ayırdı.

Murat Karadağ  | 20.03.2023 - Güncelleme : 20.03.2023
Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi "Evergreen" çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

Ankara

The Straits Times'ın haberine göre Evergreen, açıkladığı 2022 mali performans raporunda yıllık bazda karını yüzde 39,8 artırdı.

Şirket, yaklaşık 3100 çalışanına vereceği ikramiye için 62 milyon dolar ek bütçe ayırdı.

Ek bütçenin çalışanların 10-11 aylık maaşları tutarında olduğu ve geçen yılın sonunda açıklanan 50 aylık ücrete denk ikramiyelerle verilecek miktarın toplamda beş yıllık maaşlarına tekabül edeceği bildirildi.

Çalışanlara verilecek ikramiyelerin performansa göre dağıtılacağını duyuran Evergreen firması, 2022 mali yılı için yaklaşık 11 milyar dolar net kar açıkladı.

Şirketin elde ettiği devasa karın, Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası nakliye ücretlerinin yükselmesinden kaynaklandığı belirtiliyor.

Tayvanlı "Evergreen" firmasınca işletilen ve Rotterdam Limanı'na yol alan 400 metre uzunluğundaki yük gemisi, 24 Mart 2021'de kanal yolunda kum fırtınasına yakalanmıştı. Panama bandıralı yük gemisi, fırtına sonrası güney girişinin 6 kilometre kuzeyinde rotadan çıkıp kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı.

29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığı ve kanalın deniz trafiğine açıldığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak Başbakanı es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak
15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında sanıkların yeniden yargılanmasına başlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Brüksel'de Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü
Diyarbakır'da konteyner kent kurulumuna başlandı
Hatay'da bankalar konteyner şubelerde hizmet veriyor

Benzer haberler

Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi "Evergreen" çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

Süveyş'i tıkayan geminin işletmecisi "Evergreen" çalışanlarına vereceği ikramiyeyle gündemde

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 26 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 28 hava aracı ve 4 gemi tespit edildi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet