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Dünya

Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerindeki yangını söndürme çalışmaları 19 saattir sürüyor

Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki milli petrol şirketi Aramco tesislerinde dün Husilerin düzenlediği füzeli saldırının ardından çıkan yangını söndürme çalışmaları 19 saattir devam ediyor.

Muhammed Semiz   | 26.03.2022
Suudi Arabistan'ın Aramco tesislerindeki yangını söndürme çalışmaları 19 saattir sürüyor

Ankara

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyon kanalında yayımlanan haberde, Aramco tesislerindeki iki büyük petrol deposundaki yangına sivil savunma, Aramco Şirketi ve Kral Abdulaziz Üniversitesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Yangının söz konusu iki depo dışındaki diğer depolara sıçramaması için gerekli önlemlerin alındığı kaydedilen haberde, Cidde kentinde hayatın normal akışında devam ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki, dün saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını" belirtmişti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde de Aramco tesislerinin füzeyle hedef alındığı, saldırılarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı aktarılmıştı.

Haberde, bu tür saldırıların Suudi Arabistan'ın yanı sıra küresel enerji güvenliğini de hedef aldığına dikkat çekilmişti.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın yanı sıra Cidde, Cizan ve diğer bazı bölgelere insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlediklerini öne sürmüştü.

Yemen'deki istikrarsızlık

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

İran destekli Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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