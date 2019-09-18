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Dünya

Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Ali Semerci   | 18.09.2019
Suudi Arabistan'da petrol tedariki, Aramco saldırısı öncesi seviyelere döndü

Riyad

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, ülkede petrol tedarikinin, milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait tesislere yönelik saldırı öncesi seviyelere döndüğünü açıkladı.

Enerji Bakanı bin Selman, Cidde'de düzenlediği basın toplantısında, Aramco'nun, bu ay içinde tüm tedarik yükümlülüğünü depolardan çekerek karşılayacağını söyledi.

Ülkesinin günlük petrol üretiminin bu ay sonunda 11 milyon varile, kasım sonunda ise 12 milyon varile ulaşacağını kaydeden bin Selman, saldırıların, Aramco'nun günlük üretiminin yaklaşık yüzde 50'sini 5,7 milyon varil petrol üretimini durdurmasının yanı sıra petrol ile birlikte çıkan yaklaşık 2 milyar metreküp gazın üretimini de engellediğini belirtti.

Bakan bin Selman, ülkesinin bu ayki petrol ihracatında bir değişiklik olmayacağını ve ekonomik gelirin geçen aylara göre sabit kalacağını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Yasir er-Rumeyyan da saldırılar nedeniyle Aramco'nun borsada halka arzının ertelenmeyeceğini ifade etti.

Rumeyyan, Aramco'nun hisse kayıtlarının ertelenmeyeceğini ve arzın piyasanın durumuna bağlı olarak gelecek 12 ay içinde zamanında gerçekleşeceğini aktardı.

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