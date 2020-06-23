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Dünya

Suudi Arabistan, yalnızca ülke içindekilerin katılabileceği haccın kurallarını açıkladı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac ibadeti için uygulanacak sıkı kuralları açıkladı.

Safiye Karabacak   | 23.06.2020
Suudi Arabistan, yalnızca ülke içindekilerin katılabileceği haccın kurallarını açıkladı

Riyad

Suudi Arabistan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutulacak hac ibadeti için uygulanacak sıkı kuralları açıkladı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanı Tevfik er-Rabia ile Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten Kovid-19 nedeniyle bu yıl yapılacak hac ibadetinin şartlarına ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Sağlık Bakanı Rabia, bu yıl hac ibadetinin son derece sınırlı sayıyla gerçekleştirileceğini, hacı adaylarının 10 binden az olmasının beklendiğini belirtti.

Bu yıl alınacak önlemler ve şartlar konusunda halen tartışma sürecinde olduklarını kaydeden Rabia, hac yapacakların 65 yaş altında olması ve kronik rahatsızlığı bulunmaması gerektiğini aktardı.

Rabia, hacılara öncesinde Kovid-19 testi yapılacağını ve hac sonrasında 14 gün evlerinde karantinada kalmaları gerektiğini ifade etti.

Sağlık ekiplerinin ibadetler sırasında hacılara eşlik edeceğini kaydeden Bakan Rabia, acil bir duruma karşı bir hastanenin ve Mina'da bir sağlık merkezinin tahsis edildiğini ifade etti.

Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten de Kovid-19 önlemleri kapsamında ülkesinin yurt dışından hacı kabul etmeyeceğini belirtti.

Bu yıl güvenli ve sağlıklı hac yapılması için istisnai uygulama planlarının bulunduğunu kaydeden Benten, devam eden pandemi ve kalabalık ortamlarda virüsün yayılması nedeniyle hac ibadetlerinin sosyal mesafeye uyularak yapılacağını vurguladı.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı dün Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadetini sadece ülkede yaşayanlarla sınırlı tutacağını, yurt dışından hacı adayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı, bugüne kadar ülkede virüs nedeniyle 1307 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının ise 161 bin 5'e ulaştığını açıklamıştı.

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