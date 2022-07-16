Dolar
17.40
Euro
17.55
Altın
1,707.75
ETH/USDT
1,231.40
BTC/USDT
20,820.00
BIST 100
2,382.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Osmangazi Köprüsü Hersek gişelerinde yaptığı incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya

Suudi Arabistan Veliaht Prensi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını yineledi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarladı.

Mehmet Nuri Uçar   | 16.07.2022
Suudi Arabistan Veliaht Prensi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını yineledi

Cidde

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen "Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi", ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Konuşmasında dünyanın birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçtiğini belirten Bin Selman, "Zirvenin, ortak çıkarlarımıza hizmet etmek, bölgede güvenlik ve kalkınmayı tesis etmek adına ülkelerimiz ve ABD arasında stratejik ortaklığı derinleştirmek için yeni bir iş birliği çağı oluşturmasını umuyoruz." dedi.

Küresel zorluklarla mücadelede uluslararası çabaların artırılması gerektiğini kaydeden Bin Selman, Suudi Arabistan'ın daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını söyledi.

İran'la ilişkilere de değinen Bin Selman, "Komşu bir ülke olarak İran'ı uluslararası meşruiyet, diğer ülkelerin iç işlerine karışmama ve Uluslararası Atom Enerjisi ile iş birliği ilkelerine bağlı kalarak bölge ülkeleriyle bu vizyonun bir parçası olmaya davet ediyoruz." dedi.

Veliaht Prens, petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti. Suudi Enerji Bakanı, bu sürede petrol üretimini 1 milyon varilden daha fazla artırarak 13 milyon varile yükseltmeyi hedeflediklerini bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliği, Hasköy Musevi Mezarlığı'nda tahrip edilen mezar taşlarını yaptıracak
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları su altı kamerasıyla sürüyor
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı
Bayram tatili dönüşü yollarda yoğunluk yaşanıyor

Benzer haberler

ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz

ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'dan asla çekip gitmeyeceğiz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını yineledi

Suudi Arabistan ile Irak, elektrik şebekeleri bağlantı anlaşmasını hayata geçiriyor

Suudi Arabistan ile ABD, farklı alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı

Suudi Arabistan ile ABD, farklı alanlarda 18 anlaşma ve mutabakat zaptına imza attı
ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız

ABD Başkanı Biden: Orta Doğu'da Rusya ve Çin'e, dolduracak boşluk bırakmayacağız
Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD Başkanı Biden ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü

Suudi Arabistan Kralı Selman ile ABD Başkanı Biden ilişkileri güçlendirmenin yollarını görüştü