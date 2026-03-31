İran'ın Körfez ülkelerine saldırıları sürüyor
İran, ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat’tan bu yana Körfez ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarını sürdürüyor.
İstanbul/Ankara
İran: BAE, Bahreyn ve Kuveyt'te ABD güçlerinin toplanma yerleri ve erken uyarı radarları vuruldu
Devrim Muhafızları Ordusu, ABD-İsrail saldırılarına karşı başlatılan "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 88. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, İran'a saldırılarda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Rıza Tengsiri'ye ithaf edilen 88. dalga operasyonlarda Basra Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı bir konteyner gemisi balistik füzelerle vuruldu.
Saldırıların devamında, Amerikan deniz piyadelerinin BAE kıyısındaki toplanma noktası ile Bahreyn'in başkenti Manama'daki havaalanında, saldırı dronlarına karşı konuşlandırılan sistemlerin insansız hava araçlarıyla hedef alınarak imha edildiği öne sürüldü.
Kuveyt'teki Cabir el-Ahmed Üssü'nün hedef alındığı saldırılarda da iki erken uyarı radarının vurulduğu aktarıldı.
Saldırı dalgasının hâlen devam ettiği bilgisi verildi.
Suudi Arabistan
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkeye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, son birkaç saat içerisinde 10 İHA'nın engellenerek imha edildiği ifade edildi.
Öte yandan, Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.
Ülkenin güneydoğudaki El-Harc vilayetinde engellenen bir İHA'dan şarapnellerin düşmesi sonucu 6 evde maddi hasar medyana geldiği belirtilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Suudi Arabistan gece Riyad bölgesinde 7, Şarkiye bölgesinde ise 1 olmak üzere 8 balistik füzenin engellendiğini duyurmuştu.
Kuveyt
Kuveyt Petrol Kurumunun ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, tankerin, Dubai Limanı'ndaki demirleme sahasında İran tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.
Açıklamada, saldırı sırasında tam yüklü olan tankerde maddi hasar meydana geldiği ve yangın çıktığı ifade edildi.
Petrol sızıntısı ihtimaline dikkati çekilen açıklamada, saldırıda mürettebattan ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.
Öte yandan Dubai Hükümeti Medya Ofisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Dubai açıklarında Kuveyt'e ait bir petrol tankerine insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiği doğrulandı.
Açıklamada, tankerde çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, 24 kişilik mürettebatın güvende olduğu ve herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Medya Ofisi tarafından daha sonra yapılan açıklamada ise olayın tamamen kontrol altına alındığı, herhangi bir petrol sızıntısı ya da can kaybı bulunmadığı bildirildi.