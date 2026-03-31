Dünya

İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyuyor ve onu kardeş bir ülke olarak görüyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin bölgedeki saldırılarının Araplara da İranlılara da saygı duymayan düşman unsurlara (ABD-İsrail) yönelik olduğunu belirtti.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İstanbul

Erakçi, ABD merkezli sosyal medya platformu X'ten yaptığı yazılı açıklamada, geçtiğimiz günlerde hedef alınan ABD’ye ait E-3 AWACS erken uyarı uçağının fotoğrafını paylaştı.

Ülkesinin, Suudi Arabistan Krallığı’na saygı duyduğunu ve onu kardeş bir ülke olarak gördüğünü dile getiren Erakçi, "Operasyonlarımız, Araplara da İranlılara da saygı duymayan ve güvenlik sağlayamayan düşman saldırganlara yöneliktir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bölgedeki hava komuta sistemlerine düzenlenen saldırılara işaret eden İranlı Bakan, "ABD güçlerini bölgeden çıkarmanın tam zamanı." değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın geçtiğimiz günlerde, Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlediği füze ve İHA saldırısında, yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki E-3 Sentry AWACS erken uyarı uçağı hasar almış, aynı saldırıda yakıt ikmal uçaklarının da zarar gördüğü ve bazı ABD askerlerinin yaralandığı belirtilmişti.

