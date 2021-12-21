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Dünya

Suudi Arabistan Sudan’a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Ömer Erdem   | 21.12.2021
Suudi Arabistan Sudan’a 46 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi

Hartum

Suudi Arabistan, Kızıldeniz'in karşı kıyısındaki komşusu Sudan’a tıbbi yardım malzemeleri ve çevre ekipmanları desteğinde bulundu.

Sudan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan sağlık sistemini güçlendirmek için Kral Selman İnsani Yardım Merkezince sağlanan, tıbbi ve çevre ekipmanlarından oluşan 46 tonluk insani yardım Hartum Havalimanı'na ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, insani yardım malzemelerinin Suudi Arabistan hükümetinin taahhüt ettiği yardımlar kapsamında gönderildiği belirtildi.

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