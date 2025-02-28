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Dünya, Ramazan 2025

Suudi Arabistan ramazan ayına yarın giriyor

Suudi Arabistan, ramazan ayının 1 Mart Cumartesi günü başlayacağını duyurdu.

Ömer Erdem  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Suudi Arabistan ramazan ayına yarın giriyor Fotoğraf: Ahmet Sami Acar/AA

İstanbul

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Kraliyet Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamada ramazan hilalinin görüldüğü, 1 Mart Cumartesi günü ramazanın ilk günü olacağı ifade edildi.

İslam ülkelerinin bazılarının hilalin dünyanın herhangi bir yerinde görülmesini veya görülebilirliğini değil kendi ülkelerinde görülebilirliğini esas alması nedeniyle ramazanın başlangıcında farklılıklar yaşanabiliyor.

Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı da ramazan ayının başlangıcı ve bayramların tespitinde öteden beri İslam alimlerinin büyük çoğunluğunca benimsenmiş hilalin yerel görülmesini değil dünyanın herhangi bir yerinden görülmesini (ihtilaf-ı metali) esas alıyor.

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