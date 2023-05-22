Dolar
19.84
Euro
21.44
Altın
1,981.48
ETH/USDT
1,810.70
BTC/USDT
26,847.00
BIST 100
4,482.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesine "Suudi Revakı" adını verdi

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi'ne "Suudi Revakı" isminin verildiğini açıkladı.

İbrahim Khazen, Gülşen Topçu  | 22.05.2023 - Güncelleme : 22.05.2023
Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesine "Suudi Revakı" adını verdi

Riyad

Hac ibadetinin başlamasından yaklaşık 1 ay önce Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanı ve Kabe İmamı Şeyh Abdurrahman es-Sudeys, Suudi Arabistan tarafından yürütülen Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesi'ne ilişkin açıklamada bulundu.

Sudeys, proje kapsamında inşaatı devam eden yapının Suudi Revakı olarak isimlendirilmesine karar verildiğini kaydetti.

Sudeys, Suudi Revakı ismini alan bu genişletme projesiyle, Mescid-i Haram'a, Abbasi Revakı'ndan daha geniş bir alan kazandırıldığını aktardı.

Yüksek mühendislik standartlarına göre inşa edilen, her türlü ses ile ışık sistemiyle donatılan ve 4 kattan oluşan Suudi Revakı'nın, 287 bin kişi kapasiteli olacağı ve saatte 107 bin kişiye tavaf imkanı sunacağı ifade ediliyor.

Suudi Arabistan Hac Bakanı Tevfik er-Rabia, 9 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ülkesinin 2023 sezonunda iki milyondan fazla hacıya ev sahipliği yapmayı beklediğini duyurmuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Biyokaçakçılara 2007'den bu yana 5,6 milyon lira ceza kesildi
Kilis'te depremzedeler için yapılan kalıcı konutların inşası sürüyor
Biyolojik çeşitliliğin devamı karbon emisyonunun azaltılmasında önem taşıyor
Batman'da köy köy gezerek 40 çeşit ata tohumuna ulaştılar
Seçmen sayısı ve seçime katılım arttı, geçersiz oy sayısı azaldı

Benzer haberler

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesine "Suudi Revakı" adını verdi

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram'ı Genişletme Projesine "Suudi Revakı" adını verdi

Suudi Arabistanlı astronotların da bulunduğu uzay mekiği AX-2 başarıyla fırlatıldı

2023 yılının ilk yurt dışı hacı kafilesi Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan, işbirliği ve ortaklık projeleri konusunda Çin, Fransa ve Türkiye ile görüşmeye karar verdi

Suudi Arabistan, işbirliği ve ortaklık projeleri konusunda Çin, Fransa ve Türkiye ile görüşmeye karar verdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet