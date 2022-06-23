Dolar
17.35
Euro
18.33
Altın
1,837.96
ETH/USDT
1,059.00
BTC/USDT
20,050.00
BIST 100
2,574.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Marmaris’teki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Değirmenyanı mevkiinden yayındayız
logo
Dünya

Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

Suudi Arabistan medyası, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve iki ülke arasındaki tarihi ilişkilere övgülere yer verdi.

Hacer Başer   | 23.06.2022
Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

Riyad

Suudi Arabistan merkezli El-İhbariye televizyonunun haberinde, "Suudi Arabistan ile Türkiye ilişkilerinin, liderler arasında atılan somut adımlarla yeni bir kalkınma ve refah çağının müjdecisi olduğu" belirtildi.

Türkiye ile Suudi Arabistan'ın, her alanda sahip olduğu konum nedeniyle seçkin diplomatik ilişkileri bulunduğunun tarih sayfalarında da anlatıldığı aktarılan haberde, iki ülkenin birlikte çalışmasının, bölgesel meselelerin çözümü, terörle mücadele ve bölgesel istikrarı destekleme açısından önemli olduğu vurgulandı.

Haberde ayrıca Veliaht Prens'in Türkiye ziyaretinin tarihi ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi anlamı taşıdığı kaydedildi.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da da iki ülke ilişkilerine dair bir haber servis etti.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında güçlü ve tarihi ilişkilerin olduğu aktarılan haberde, iki ülke liderlerinin yaptığı karşılıklı ziyaretlerin, ilişkilerin gücünü yansıttığı ifade edildi.

Suudi Arabistan gazeteleri ve Dışişleri Bakanlığı da Twitter'da "Veliaht Prens Türkiye'de" başlığıyla açılan etikette Bin Selman'ın Türkiye ziyaretiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından Ankara'dan ayrılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ettiği bir mesaj yayınlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM'nin çalışma süresi uzatıldı
Libya'ya asker gönderilmesinin 18 ay daha uzatılmasına ilişkin TBMM kararı Resmi Gazete'de
İbn Haldun Üniversitesi, Uluslararası Üniversiteler Münazara Yarışması'nda şampiyon oldu
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini içeren kanun Resmi Gazete'de
Emniyet teşkilatından Muğla'daki orman yangınına TOMA desteği

Benzer haberler

Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

Suudi Arabistan medyasında, Bin Selman'ın Türkiye ziyaretine ve ikili ilişkilere övgü

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Gümüşhane'de arazide Rus yapımı İHA bulundu

Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, Ankara'da bir araya geldi

Türk ve Suudi Arabistanlı gazeteciler, Ankara'da bir araya geldi
Bakan Kirişci: Tek bir ağacımız, tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz

Bakan Kirişci: Tek bir ağacımız, tek bir dalımız bile yanmasın istiyoruz
EGM'den Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara inceleme

EGM'den Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili provokasyon içerikli paylaşımlara inceleme