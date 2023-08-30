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Dünya

Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği

Dilara Afıfı, Muhammed Emin Canik  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prens'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Zafer Bayramı tebriği

Riyad

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman ve Veliaht Prens, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı ayrı tebrik mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Türk halkı ve hükümetinin Büyük Zafer'in yıl dönümü dolayısıyla tebrik edildiği mesajlarda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınması temennisinde bulunuldu.

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