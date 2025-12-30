Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz
Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "Kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyor, İsrail’in (Somaliland’i tanıma) bildirisini reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ankara
