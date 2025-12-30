Dolar
Dünya

Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "Kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğimizi teyit ediyor, İsrail’in (Somaliland’i tanıma) bildirisini reddediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Mahmut Geldi  | 30.12.2025 - Güncelleme : 30.12.2025
Suudi Arabistan: İsrail'in Somaliland'i tanıma bildirisini reddediyoruz

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
