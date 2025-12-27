Dolar
Dünya

Arap Koalisyonu: Yemen'de gerilimi düşürme çabalarını tehdit edenlere müdahale edilecek

Yemen'de meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, ülkede gerilimi düşürmeye yönelik çabaları tehdit eden her türlü askeri hareketliliğe sivillerin korunması amacıyla doğrudan müdahale edileceğini bildirdi.

Mehmet Nuri Uçar  | 27.12.2025 - Güncelleme : 27.12.2025
İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA’ya göre, Arap Koalisyonu Sözcüsü Turki el-Maliki konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Maliki, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi’nin, Hadramevt vilayetinde sivillerin korunması için acil önlemler alınmasına yönelik talebi üzerine bu açıklamanın yapıldığını belirterek, Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı silahlı unsurlar tarafından sivillere yönelik "ağır ve ürkütücü insani ihlaller" gerçekleştirildiğini ifade etti.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin ortak çabalarıyla yürütülen gerilimi düşürme sürecine dikkati çeken Maliki, bu kapsamda Güney Geçiş Konseyi güçlerinin bölgeden çekilmesi, kampların Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri’ne" devredilmesi ve yerel yönetimin görevlerini yerine getirmesinin hedeflendiğini aktardı.

Koalisyon güçlerinin, söz konusu çabaları sekteye uğratacak her türlü askeri hareketliliğe sivillerin hayatını korumak ve Suudi Arabistan ile BAE’nin yürüttüğü girişimlerin başarısını sağlamak amacıyla derhal karşılık vereceğini vurgulayan Sözcü, Yemen’de meşru hükümete verdikleri desteğin kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Maliki ayrıca tüm taraflara ulusal sorumluluk bilinciyle hareket etme, itidalli davranma ve güvenlik ile istikrarın korunması için barışçıl çözüm çabalarına yanıt verme çağrısında bulundu.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.


