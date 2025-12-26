Dolar
42.88
Euro
50.66
Altın
4,526.30
ETH/USDT
2,982.10
BTC/USDT
89,012.00
BIST 100
11,274.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk kez hava saldırısıyla hedef alındı

Yemen’de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi’ne (GGK) bağlı güçlerin Hadramevt vilayetinde bulunan mevzileri, kimliği belirsiz bir hava saldırısıyla vuruldu.

Mohammed Sameai, Esat Fırat  | 26.12.2025 - Güncelleme : 26.12.2025
Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk kez hava saldırısıyla hedef alındı

Aden

Hadramevt Aşiret İttifakı’na yakın bir kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt Vadisi’ndeki Vadi Nahab bölgesinde konuşlu GGK güçlerine ait mevzilere hava saldırısı düzenlendiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Güvenlik gerekçesiyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, saldırının kaynağı ve yol açtığı can kaybına ilişkin bilgi bulunmadığını ancak bombardımanın yangınlara neden olduğunu belirtti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Hadramevt’taki Güney Geçiş Konseyi mevzilerinin hedef alınmasının ardından bölgede yükselen dumanlar dikkati çekti.

Bağımsız "Aden TV" kanalı başta olmak üzere yerel Yemen medyası da Hadramevt’in Vadi Nahab bölgesinde bulunan ve GGK’ye bağlı Hadrami Elit Kuvvetleri’ne ait mevzilerin hava saldırısına uğradığını duyurdu.

Bu saldırı, Hadramevt’te Güney Geçiş Konseyi güçlerinin ilk kez hava saldırısıyla hedef alınması olarak kayda geçerken şu ana kadar saldırının sorumluluğunu üstlenen herhangi bir taraf olmadı.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetleri'nin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.

Yemenli petrol şirketi PetroMasila, Hadramevt Aşiretler İttifakı'nın, şirketin Mukella kentinin doğusundaki tesislerini ele geçirmesi nedeniyle 1 Aralık'ta üretimin tamamen durduğunu açıklamıştı.

Günlük 10 bin varil üretim kapasitesine sahip PetroMasila, 75 megavat kapasiteli bir doğal gaz santralini de işletiyor.

Yemen'de 2013 yılında kurulan ve vilayet için özerklik talep eden Hadramevt Aşiretler İttifakı, GGK'ye de Yemen hükümetine de bağlı olmayan yerel güçlerden oluşuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MİT'in siber casusluk operasyonunda kamu verilerine yetkisiz erişim sağlayan suç şebekesinin 4 üyesi gözaltına alındı
Bakan Tunç: (11. Yargı Paketi’ndeki Kovid-19 düzenlemesi) Bazı suçlar istisna tutuldu
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik soruşturmada 21 şüpheliye tutuklama talebi
T-70 genel maksat helikopterlerinin 7'ncisi 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığına teslim edildi
Yılbaşı tedbirleri kapsamında düzenlenen "Huzur İstanbul" uygulamasında 979 kişi yakalandı

Benzer haberler

Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk kez hava saldırısıyla hedef alındı

Yemen’de ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçleri ilk kez hava saldırısıyla hedef alındı

Yemen'de ayrılıkçı GGK'nin doğudaki ilerleyişi gerilimi tırmandırıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet