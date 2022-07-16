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Dünya

Suudi Arabistan ile Irak, elektrik şebekeleri bağlantı anlaşmasını hayata geçiriyor

Suudi Arabistan ile Irak, daha önce mutabakat zaptı yapılan elektrik şebekeleri bağlantı anlaşmasına ilişkin yürütme protokolüne imza attı.

Gülşen Topçu   | 16.07.2022
Suudi Arabistan ile Irak, elektrik şebekeleri bağlantı anlaşmasını hayata geçiriyor

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman bin Abdulaziz ile Irak Petrol Bakanı İhsan Abdulcebbar, taraflar arasında 2022'nin başında elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için imzalanan mutabakat zaptının hayata geçirilmesini öngören protokolü imzaladı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Abdulaziz, Irak ile elektrik şebekelerini bağlama projesinin, iki ülke arasında teknik başta olmak üzere her alanda devam eden iş birliğinin ve ekonomik ilişkileri geliştirme isteğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bin Abdulaziz, söz konusu projenin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu ile ülkenin stratejik konumuna ve bölgenin en büyüğü olan Suudi Arabistan elektrik şebekesine yatırım yapma üzerine odaklanan programların devamı niteliğinde olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ile Irak arasında 25 Ocak'ta, iki ülkenin elektrik şebekelerini birbirine bağlamak için mutabakat zaptı imzalanmıştı.

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