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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, Filistin devletinin kurulmasından geçiyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Orta Doğu'daki çatışmanın çözümünün Filistin devletinin kurulmasından geçtiğini belirtti.

Safiye Karabacak  | 12.11.2024 - Güncelleme : 12.11.2024
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, Filistin devletinin kurulmasından geçiyor

Riyad

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Ortak Zirvesi sonrasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha basın toplantısı düzenledi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Al Suud, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam etmesinin tüm uluslararası toplumun başarısızlığı olduğunu söyledi.

Filistin devletinin tanınmasının hızlandırılması gerektiğini ifade eden Al Suud, “Orta Doğu'daki çatışmanın çözümü, Filistin devletinin kurulmasından geçiyor." ifadesini kullandı.

Zirvenin bölgedeki gerilimi yatıştırmayı amaçladığını ve bölgede barışı pekiştirecek kalıcı bir çözüm istediklerini ifade eden Al Suud, Gazze'ye yardımların ulaştırılmasının önündeki kısıtlamaların da kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Suudi Bakan zirvede ateşkes sağlanması ve bu kapsamda tedbirlerin koordine edilmesinin görüşüldüğüne işaret etti.

Al Suud, “Uluslararası toplumun İsrail'in Gazze'de işlediği suçlarla ilgili gerçeği unutmasına izin vermemeliyiz. Uluslararası toplumun Gazze'de olup bitenleri gerekçelendirmesine izin vermemeliyiz.” diye konuştu.

Arap ve İslam ülkelerinin Gazze Şeridi’nde yaşananlar karşısında öfkeli olduğuna işaret eden Al Suud, “İsrail sahadaki gerçeği değiştirmek ve iki devletli çözümü yok etmek istiyor.” İfadesini kullandı.

İsrail'e Filistin yönetimini baltalamayı bırakması için baskı yapılması gerektiğini aktaran Al Suud, Arap ve İslam ülkelerinin Filistin yönetimini destekleme konusunda kararlı olduğuna işaret etti.

İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarının “İsrail'in güvenliğini sağlamasının” ötesine geçtiğini kaydeden Al Suud, bu saldırılarının “savunma amaçlı” olmadığını, İsrail’in daha büyük bir “gündemi” olduğunun görüldüğünü savundu.

"Zirvenin İsrail'in BM üyeliğinin dondurulmasına yönelik kararı tarihi bir karar"

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, zirvenin İsrail'in BM üyeliğinin dondurulmasına yönelik harekete geçilmesine ilişkin kararını “tarihi” olarak niteledi.

​​​​​​​Ebu Gayt, “Filistin halkı haklarını güvence altına almayı başaracak ve iki devletli çözüm kaçınılmaz olarak gelecek.” ifadesini kullandı.

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