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Dünya

Suudi Arabistan 15 yıl içinde turizme 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Suudi Arabistan, 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Muhammed Emin Canik  | 20.11.2024 - Güncelleme : 20.11.2024
Suudi Arabistan 15 yıl içinde turizme 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Riyad

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip, başkent Riyad'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin turizm alanındaki planlarını anlattı.

Ülkesinin 2030 itibarıyla çeşitli projeler aracılığıyla dünyadaki en büyük 7. dış turizm destinasyonu olacağını belirten Turizm Bakanı, "Suudi Arabistan gelecek 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar doları aşan yatırımlar yapmayı planlıyor." dedi.

Yatırımların amaçlarına değinen Hatip, yeni turizm şablonlarının oluşturulacağını ve altyapının yerli içeriğini artırarak turizm endüstrisinin yerelleştirileceğini ifade etti.

Hatip, ülkesinin en önemli turizm kaynağının "inanç turizmi" olduğunu belirterek, macera, plaj, çöl, su, tarih ve spor turizmini de hayata geçirecek yeni tesislerin inşa edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

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