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Dünya

Suriye'nin Süveyda ilinden 26 cenaze ile 360 sivil tahliye edildi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da başlayan çatışmaların ardından, Dürzi lider Hikmet el-Hecri'nin kontrolündeki bölgelerde mahsur kalan 360 sivil ile çatışmalarda hayatını kaybeden 26 kişinin cenazesi tahliye edildi.

Muhammed Karabacak  | 27.07.2025 - Güncelleme : 27.07.2025
Suriye'nin Süveyda ilinden 26 cenaze ile 360 sivil tahliye edildi

Şam

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Hecri'ye bağlı silahlı grupların kontrolündeki kent merkezinde mahsur kalan 360 sivil, Dera ilinin Busra eş-Şam yolu üzerinden geçici barınma merkezlerine ulaştırıldı.

Süveyda'da Dürzi silahlı gruplar ile aşiret güçleri arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybeden 26 aşiret savaşçısının cenazesi, Suriye Kızılayı ve sivil savunma ekipleri tarafından teslim alındı.

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Sivil Savunma Müdürlüğü Başkanı Şadi el-Hasan, Şam kırsalında 15, Dera'da 64 olmak üzere 79 geçici barınma merkezinde yaklaşık 31 bin kişinin kaldığını belirtti.

Öte yandan, Süveyda ili güvenlik sorumlusu Ahmed el-Dalati, 24 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son tahliye konvoyuyla kentten çıkarılan 200 kişiyle tahliyelerin tamamlandığını bildirmişti.

Süveyda'daki çatışmalar

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri, pusuya düşürüldü.

Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışarıdan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı.

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