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Dünya

Suriye'nin Rakka ilinde son iki günde çatışmalar ve mayın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin kuzeyinde Rakka ilinde terör örgütü PKK/YPG ile Beşşar Esed rejiminin varlık gösterdiği bölgelerde, çatışmalar ve mayın patlaması nedeniyle son iki günde 20 kişi yaşamını yitirdi.

Eşref Musa  | 26.02.2024 - Güncelleme : 26.02.2024
Suriye'nin Rakka ilinde son iki günde çatışmalar ve mayın patlaması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/YPG'li teröristlerin işgal ettiği Rakka kent merkezinde Elvelde ile Elmağlatan aşiretleri arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi öldü 19 kişi yaralandı.

Aşiretlerin arasındaki gerginlik kent merkezinde sürerken, PKK/YPG'li teröristler, çatışmaların yaşandığı bölgeye giriş çıkışları kapattı.

Mayın patlaması sonucu 14 kişi öldü

Esed rejiminin kontrolünde bulunan Rakka'nın güneyindeki Rasafe bölgesinde dün keme mantarı arayanların girdiği tarladaki mayının patlaması sonucu 4'ü çocuk, 5'i kadın 14 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca, Rakka'nın kuzeyinde Kubeş ve Rafik köylerinde su istasyonu bekçilerine kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rakka kent merkezi ile kuzey kırsalındaki bazı bölgeler PKK/YPG'li teröristlerin işgalinde, ilin güney kırsalı da Esed rejimi güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

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