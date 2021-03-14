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Dünya

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı düzenlendi

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Ömer Koparan   | 14.03.2021
Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı düzenlendi

Bab

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı noktaya balistik füze saldırısı düzenlendi.

Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.

Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Esed rejimi kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede büyük maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.

Terhin ve Hamran bölgeleri, 5 Mart'ta da balistik füze saldırısına maruz kalmış, saldırıda 4 sivil ölmüş, 28 sivil de yaralanmıştı.

Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, terörden arındırılan Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.

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