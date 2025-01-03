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Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine yönelik operasyon genişletildi

Suriye'de Baas rejimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığının, Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik "güvenlik" operasyonunu genişlettiği bildirildi.

Ethem Emre Özcan  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Suriye'nin Humus ilinde silahlarını teslim etmeyen devrik rejimin askerlerine yönelik operasyon genişletildi Fotoğraf: Celal Tellavi/AA

Humus/Ankara

Suriye Haber Ajansının (SANA) bir güvenlik kaynağına dayandırdığı habere göre, Askeri Operasyonlar Komutanlığı, Humus kent merkezindeki Vadi Zehep ve İkrime mahallerinde dün başlattığı "güvenlik" operasyonunu genişletti.

Bu kapsamda öğle saatlerinde Abbasiye, Sebil, Zehra ve Muhacirin mahallelerine giren Askeri Operasyonlar Komutanlığı ekipleri, devrik rejim askerlerini yakalamak için çalışma başlattı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından "genel af" çıkaran Askeri Operasyonlar Komutanlığı, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı, daha önce de Tartus ve Lazkiye illerinde geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlemişti.

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