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Dünya

Suriye'nin Humus ilinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı hedef alındı

Suriye'nin Humus ilinde, Beşşar Esed rejiminin, yönetimini İran destekli gruplara bıraktığı Tedmur Askeri Havalimanı'na saldırı düzenlendi.

Eşref Musa, Mehmet Burak Karacaoğlu  | 05.10.2024 - Güncelleme : 05.10.2024
Suriye'nin Humus ilinde, İran destekli grupların kullandığı askeri havalimanı hedef alındı

Tel Abyad

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, aidiyeti bilinmeyen hava araçları, saat 00.30 sularında Humus ilinin doğusunda Tedmur Askeri Havalimanı ve çevresinde varlık gösteren İran destekli gruplara ait askeri mühimmat deposuna birden fazla hava saldırısı gerçekleştirdi.

Diğer yandan, kaynaklara göre, saat 01.15 sularında ise İran destekli grupların roket geliştirme ve üretme ile mühimmat ve askeri eğitim üssü olan Humus'un doğusundaki T4 Askeri Havalimanı'nda patlama sesleri duyuldu.

İsrail makamlarından veya Suriye rejimi tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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