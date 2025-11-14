Dolar
Dünya

Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar düzenlendi

Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde kanun dışı silahlı grupların yerleşim yerlerine saldırılar düzenlendiği bildirildi.

Ahmet Karaahmet  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Suriye'nin güneyindeki Süveyda iline saldırılar düzenlendi

Süveyda

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya konuşan güvenlik kaynağı, kanun dışı silahlı grupların Süveyda kırsalındaki yerleşim yerlerine saldırdığını ifade etti.

Söz konusu kaynak, saldırıların Velga, Tel el-Ekra, Tel Hadid ve Mazraa bölgelerine havan topları ve ağır makineli silahlarla yapıldığını belirtti.

