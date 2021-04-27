Euro
9.94
Dolar
8.22
BIST 100
1,392.00
Altın
1,775.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde iki ayrı noktada eş zamanlı gerçekleştirilen bombalı terör saldırılarında ilk belirlemelere göre 1 çocuk öldü, 20 sivil yaralandı.

Ömer Koparan   | 27.04.2021
Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Cerablus

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus merkezinde bir motosiklete ve sivil araca yerleştirilen bombalar, eş zamanlı patlatıldı.

Saldırılar sonucu ilk belirlemelere göre 1 çocuk yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Yaralılar, Cerabus'ta bulunan hastanelere nakledildi.

Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de 43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 572 bin 702'e yükseldi
ABD’nin Batı Virginia eyaletinde Kovid-19 aşısı yaptıracak 16 ila 35 yaşındakilere 100 dolarlık bono verilecek

Benzer haberler

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

Suriye'nin Cerablus ilçesinde eş zamanlı bombalı terör saldırıları düzenlendi

İsrail'de patlama ve roket alarmı duyuldu

Pakistan'da bir otelin otoparkında meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi

İsrail'de füze fabrikasında patlama meydana geldi
St. Vincent Başbakanı Gonsalves, yanardağ patlamalarının ardından 'uluslararası yardım' çağrısında bulundu

St. Vincent Başbakanı Gonsalves, yanardağ patlamalarının ardından 'uluslararası yardım' çağrısında bulundu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama: 1 ölü, 12 yaralı