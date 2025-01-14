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Dünya

Suriye'nin Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı

Suriye'de Genel Güvenlik İdaresi, Lazkiye iline bağlı Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen devrik Baas rejimi askerlerine yönelik operasyon başlattı.

Ethem Emre Özcan, Ahmet Karaahmet, Eşref Musa  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Suriye'nin Ceble ilçesinde silahlarını teslim etmeyen eski rejim askerlerine yönelik operasyon başlatıldı Fotoğraf: Hasan Belal/AA

Lazkiye

Suriye Haber Ajansının (SANA) haberinde, Genel Güvenlik İdaresinin, eski rejim unsurlarına yönelik operasyon başlattığı bildirildi.

Haberde operasyonun, bölgede sivillere ve askeri noktalara yönelik artan saldırılar sonucu başlatıldığı ifade edildi.

SANA'ya konuşan Genel Güvenlik İdaresi Başkanı Mustafa Kıneyfeti, Lazkiye'nin Kırdaha bölgesinde devriye gezen bir araca eski rejim unsurlarınca düzenlenen saldırıda 2 kişinin öldüğünü ve 7 kişinin ise esir alındığını söyledi.

Kıneyfeti, paylaşılan görüntülerde esir alınan kişilerin boğazları kesilerek öldürülmekle tehdit edildiğini belirtti.

Devrik rejim askerlerinin Ceble bölgesinde sivil yerleşimde saklandığını, dağ ve ovalarda güvenlik güçlerine yönelik saldırılar düzenlediğini kaydeden Kıneyfeti, bölge halkının güveliğini sağlayacaklarını ve esirleri kurtaracaklarını vurguladı.

Baas rejiminin 8 Aralık'ta yıkılmasının ardından genel af çıkaran yeni yönetim, birçok ilde uzlaşı merkezleri açarak devrik rejim unsurlarından belli bir süreye kadar silahlarını teslim etmelerini istemişti.

Tartus ve Humus illerinde de uzlaşı çağrılarını ve silahlarını teslim etmeyi kabul etmeyen eski rejim unsurlarına yönelik geniş çaplı benzer operasyonlar düzenlenmişti.

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