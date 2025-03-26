Dolar
38.01
Euro
41.02
Altın
3,027.22
ETH/USDT
2,071.40
BTC/USDT
87,979.00
BIST 100
9,605.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor
logo
Dünya

Suriyeliler bayramı yıllar sonra ülkelerinde kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve yıllardan bu yana vatanlarına dönemeyen Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrası Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde kutlayacak olmanın sevincini yaşıyor.

İbrahim Özcan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Suriyeliler bayramı yıllar sonra ülkelerinde kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor Fotoğraf: İbrahim Özcan - AA

Kilis

Türkiye'deki Suriyelilerin Esed rejiminin yıkılmasının ardından ülkelerine dönüşleri devam ediyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Ülkesine dönmek üzere Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Muhammet Huvat (22), iç savaş nedeniyle 9 yıl önce Türkiye'ye sığındığını belirterek, "Suriye'de savaş bitti ve artık evimize gidelim istedik. 9 yıldır Türkiye'de hiçbir sorun yaşamadık, sağ olsunlar bize iyi davrandılar. Türk halkına teşekkür ediyorum." dedi.

Yıllar sonra Ramazan Bayramı'nı ülkesinde geçireceği için çok mutlu olduğunu dile getiren Huvat, "Bayram da yaklaştı. 9 yıldan beri bayramda ülkemizde değildik. Bayramı ülkemde geçireceğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Abdullah Elzemo (31) da 12 yıl sonra ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirtti.

Çifte bayram yaşadığını anlatan Elzemo, "Benim için iki bayram oldu. Hem ülkeme döneceğim hem de orada bayramı kutlayacağım. Türk halkına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda internet hizmeti sınırsız ve ücretsiz oldu
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme trafik kazası ulaşımı aksattı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Pakistan Ulusal Meclis Başkanı Sadık ile telefonda görüştü
CANLI - Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Adalet Bakanı Tunç: Bu ülkenin şirketlerinin isimlerinin tek tek sayılması, boykota davet edilmesi doğru değil

Benzer haberler

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye saldırısına tepki gösterdi

Suudi Arabistan, İsrail'in Suriye'ye saldırısına tepki gösterdi

Suriyeliler bayramı yıllar sonra ülkelerinde kutlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyor

Toprak güveçte pişirilen Erzincan'ın tescilli kadayıf tatlısı bayram için hazırlanıyor

Bayramda yiyecek miktarının aniden artırılmaması önerisi

Bayramda yiyecek miktarının aniden artırılmaması önerisi
Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri Antalya'da turizmi erken hareketlendirdi

Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri Antalya'da turizmi erken hareketlendirdi
Trakya'da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi

Trakya'da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet