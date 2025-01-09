Suriye'deki yeni yönetim, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'ta yeniden başlatılacağını açıkladı
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi.
Ankara/Şam
Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.