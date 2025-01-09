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Dünya

Suriye'deki yeni yönetim, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'ta yeniden başlatılacağını açıkladı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport işlemlerinin 12 Ocak itibarıyla yeniden başlatılacağını bildirdi.

Dilara Karataş  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Suriye'deki yeni yönetim, pasaport işlemlerinin 12 Ocak'ta yeniden başlatılacağını açıkladı

Ankara/Şam

Suriye Haber Ajansına (SANA) göre, yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, pasaport hizmetlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, diplomatik misyonlar ve e-konsolosluklar aracılığıyla, başvuru sırasına göre pasaport verme işlemlerinin 12 Ocak'tan itibaren yeniden başlayacağı ifade edildi.

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