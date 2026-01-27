Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Dünya

Suriye'de YPG'nin işgali nedeniyle kara ulaşımı kesilen Aynularab'daki 9 köye teknelerle yardım ulaştırıldı

Suriye'de terör örgütü YPG'nin işgali nedeniyle kara ulaşımı kesilen Halep'in Aynularab (Kobani) ilçesine bağlı 9 köye teknelerle insani yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Ahmet Karaahmet, Ömer Koparan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Suriye'de YPG'nin işgali nedeniyle kara ulaşımı kesilen Aynularab'daki 9 köye teknelerle yardım ulaştırıldı Fotoğraf: Nebieha Altaha/AA

Halep

Halep Valiliği ile sivil toplum kuruluşlarının (STK) işbirliğinde gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında, YPG'nin saldırıları ve yol güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle kara ulaşımı kesilen köylere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

Fırat Nehri'nin hemen kuzeyinde, Aynularab kırsalında yer alan ve Kara Kozak Köprüsü çevresindeki söz konusu köylere giden kara yolları, terör örgütünün saldırıları nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Köylerde yaşayan sivillerin güvenli bölgelere çıkamaması nedeniyle çok sayıda kişi gıda, sağlık ve temel hizmetlere erişimde ciddi sıkıntılar yaşıyor.

Aynularab'ın güneyinde bulunan El-Caade, El-Kubbe, Tel Ahmer, Tel el-Abar, El-Hamdaş, Zerkotek, Kubbe Çiftliği, Cıkr Vîran ve Tel Ahmer Çiftliği köylerine, kara yollarının kapalı olması nedeniyle ekmek ve temel gıda maddelerinden oluşan yardım malzemeleri Fırat Nehri üzerinden teknelerle ulaştırılmaya başlandı.

Teknelerin yalnızca insani yardım sevkiyatında değil, alternatif kara yolu bulunmaması nedeniyle bölge halkının nehrin iki yakası arasında ulaşım sağlaması ve günlük ihtiyaçlarını karşılaması için de kullanıldığı aktarıldı.

"Bu bölgede tamamen kuşatılmış durumdayız"

Bölgede yaşayan Ahmed Hasan, AA muhabirine, terör örgütü YPG'nin köyleri kuşatma altına aldığını söyledi.

Hasan, "Son derece zor insani koşullar altında yaşıyoruz. İçilebilir su, ilaç ve temel hizmetlerin hiçbiri yok. Elektrik yok, bebekler için süt bulunamuyor." dedi.

Kara yollarının güvenli olmaması nedeniyle sivillerin Fırat Nehri üzerinden botlarla ulaşım sağlamak zorunda kaldığını belirten Hasan, bu yolculukların da büyük riskler taşıdığını dile getirdi.

Hasan, "Bugün temel ihtiyaçlarımızı, güvenli kara yolları olmadığı için, botlarla karşılamak zorunda kalıyoruz. Bu ulaşım bile ölüm riski taşıyor ancak ekmek ve bebek maması temin edebilmek için elimizde kalan tek seçenek bu." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine erişimin neredeyse imkansız hâle geldiğini vurgulayan Hasan, "Hastalarımız, doktorlara veya sağlık merkezlerine ulaşamadığımız için hayatını kaybediyor. Kadınlar ve erkekler, kuşatma ve tehlike nedeniyle kara yollarından geçemiyor. Bu bölgede tamamen kuşatılmış durumdayız." ifadelerini kullandı.

"Kuşatma altındaki kardeşlerimize gerekli tüm ihtiyaçları ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı çalışanı İsmail İbrahim de Halep Valiliği işbirliğinde kuşatma altındaki köylere iki gündür botlarla gıda yardımı ulaştırdıklarını söyledi.

Kara yollarının güvenli olmaması nedeniyle yardımların nehir hattı üzerinden gerçekleştirildiğini aktaran İbrahim, "PKK tarafından uygulanan bu kuşatma sürdüğü müddetçe, nehrin karşı yakasında kuşatma altında bulunan kardeşlerimize gerekli tüm ihtiyaçları ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

İbrahim, yardımların devam edeceğini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle, onları desteklemek ve yaşadıkları sıkıntıları hafifletmek adına hiçbir çabadan kaçınmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu haberi paylaşın
