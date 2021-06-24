Euro
10.37
Dolar
8.67
BIST 100
1,409.92
Altın
1,783.11
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü

Suriye'nin Münbiç ilçesinden Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada, Suriye Milli Ordusu'na (SMO) mensup 4 asker hayatını kaybetti.

Ömer Koparan,Ethem Emre Özcan   | 24.06.2021
Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü

Münbiç/Azez

YPG/PKK'lı teröristler, sabah erken saatlerde ilçenin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesiyle cephe hattı durumundaki Sacur Çayı yakınlarında bulunan SMO hattına sızmaya çalıştı.

Askeri muhalif kaynaklardan edinilen bilgiye göre, teröristler ile askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 4 SMO askeri öldü.

Teröristlerin sızma girişimi engellenirken Türk Silahlı Kuvvetleri de Münbiç'teki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da Kovid-19’un Delta varyantı yayılıyor
Hindistan'da Kovid-19 salgınında tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor
Sağlık Bakanlığınca uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı 45 milyonu aştı
Rusya'da son 24 saatte 20 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
Kovid-19 teşhisini 10 saniyeye düşüren yerli test kullanıma sunuldu

Benzer haberler

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü

Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlerin askeri muhaliflerin cephe hattına saldırısında 4 SMO askeri öldü

Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor

YPG/PKK ve Esed rejimi zindanlarında 4,5 yıl tutuklu kalan Halepli Mudlic: Kanalizasyon çukurunda işkence yapıyorlardı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke-Irak arasındaki Simalka Sınır Kapısı'nı sivil geçişlere kapattı
Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri Türkiye'de ışığa kavuştu

Savaş mağduru Suriyeli kadının görmeyen gözleri Türkiye'de ışığa kavuştu
Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı

Hikayesini AA'nın duyurduğu engelli Muhammed'in tedavisine Samsun'da başlandı