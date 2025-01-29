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Dünya

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi.

Ethem Emre Özcan, Eşref Musa  | 29.01.2025 - Güncelleme : 29.01.2025
Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi

Şam

Suriye Haber Ajansı'na (SANA) göre, Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlendi.

Konferansın bitiminde Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, sonuç bildirisini okudu.

Abdülgani, Şara'yı geçiş döneminde Suriye'nin cumhurbaşkanı ilan ettiklerini ve Şara'nın ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceğini duyurdu.

2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiğini de açıkladı.

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