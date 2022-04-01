Dolar
14.69
Euro
16.25
Altın
1,933.17
ETH/USDT
3,277.90
BTC/USDT
45,101.00
BIST 100
2,248.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesi nedeniyle iki köprü ulaşıma kapatıldı. -VTR-
logo
Dünya, Ramazan 2022

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor

Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde ramazan ayı hazırlıkları hızlandı.

Ömer Koparan, Ethem Emre Özcan   | 01.04.2022
Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor Fotoğraf: Mustafa Bathiş/AA

Bab

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nca (SMO) terör örgütü DEAŞ ve YPG/PKK’dan arındırılan Cerablus, Bab, Azez ve Afrin’de 11 ayın sultanı ramazan heyecanla karşılanıyor.

Sokak ve caddelerin süslendiği bölgede, ramazanın vazgeçilmez ürünleri esnafın maharetli elleriyle raflara yerleştirildi.

TSK ve SMO tarafından terörden arındırılan bölgede yaşayan yaklaşık 2 milyon sivil, cuma günü ilk teravih namazıyla ramazanı karşılayacak.

Suriyeliler, evlerinde ve çadırlarında ramazan ayının huzurunu yaşamayı hedefliyor.

"Önceki senelere göre daha güvenli bir ramazana giriyoruz."

Bölgede yaşayanlardan Abdullah Muhammed, AA muhabirine “Önceki senelere göre daha güvenli bir ramazana giriyoruz. Yerel meclis ve güvenlik birimleri ramazan öncesi hazırlıklarını yaptılar, sokakları süslediler, güvenlik önlemlerini artırdılar.” dedi.

Terör örgütlerinden temizlenen bölgede her istediklerini bulabildiklerini belirten Muhammed, “Geçen senelerde ramazanları patlamalarla karşıladık, çok şükür bu sene güvenlik önlemleri daha da artırılmış durumda. İnşallah ramazan ayını güvenli bir şekilde yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Enes Ömer ise “5 yıldır ramazan ayını güvenli bölgede yaşıyoruz. Ramazan öncesi bölgede yaşayanlar alışveriş yapmaya başladı. Ramazan ayına hazırlanıyorlar. Bölge, terörden arındırıldığı ilk seneye göre çok daha iyi durumda. Artık bölgede yaşayanlar her istediği ürünü bulabiliyorlar, ramazan ayı mübarek olsun.” diye konuştu.

"Sokaklar daha kalabalık ve güvende"

Bab ilçesi sakinlerinden Muhammed Rızvan da "Bölgenin terörden arındırılmasından sonra gitgide gelişen bir Bab görüyoruz. Bazı ürünlerin fiyatlarında artış olsa da ramazan ayı hazırlıkları yapılıyor. Çok şükür sokaklarımız süslendi geçen seneye nazaran sokaklar daha kalabalık ve güvende bir ramazan ayı yaşayacağız.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'ın batı bölümünde karantina başladı
Türkiye'de 14 bin 336 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 56 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 979 bin 872'ye çıktı
Çin'de son 24 saatte 1839, Hong Kong'da 6 bin 981 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır

Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova ramazana hazır

Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde ramazan hazırlıkları sürüyor

Ramazanın gelişi Erbil'de pazarları hareketlendirdi

YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu kaçırdı

YPG/PKK, Halep'te silahlı kadrosuna katmak için 2 kız çocuğunu kaçırdı
İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor

İdlib'deki siviller bir ramazanı daha evlerinden uzakta karşılıyor
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan kendimizle yüzleşmemiz için eşsiz bir fırsat

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ramazan kendimizle yüzleşmemiz için eşsiz bir fırsat